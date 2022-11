Per Lyngbak Nielsen solgte Fitness World for 2,5 mia. kr. i 2015. I dag kan han se, at det var til en forkert ejer. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Salget åbnede en mulighed for, at han kunne komme ind på fitnessmarkedet med sin egen kæde Fitness X

Per Lyngbak Nielsen stoppede som direktør i Fitness World i 2016. Fire år efter stiftede han sin egen fitnesskæde. Foto: Magnus Møller Freelance