Find sammen med andre i din branche og tap ind i universiteternes forskning. Det er nogle af de fordele, du kan få i de 14 nye erhvervsklynger

“Lyd indgår så mange steder, så det er vigtigt, at vi har ét point of contact for firmaerne. Det prøver vi at være.” Sådan siger formand for bestyrelsen i Danmarks nye lydklynge Danish Sound Cluste...