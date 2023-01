Da de to regnedrenge Mike Eschen og Jesper Lindahl-Berg efter ti år i finansverdenen sagde deres job op, var det i forhåbningen om at finde mening i deres arbejdsliv. Meningen har de fundet i et cykelfirma, men det har kostet ca. 2 mio. kr. og utallige arbejdstimer

“Vi overlevede på vores ægtefæller, og så spændte vi livremmen ind og tærede på opsparingen,” fortæller Mike Eschen (t.h.). Foto: Simon Fals