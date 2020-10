Lotte Bruun Jensen skulle lære at sætte sig i førersædet, da hun overtog familievirksomheden: “Jeg havde været her i 15 år og lidt som fars pige, og nu skulle jeg vise min måde at gøre det på”

Det har altid ligget i kortene, at Lotte Bruun Jensen skulle overtage familievirksomheden Osvald Jensen, men da hun i 2014 satte sig i direktørstolen, måtte hun lære, at hun ikke kunne lede virksomheden på samme måde som sin far

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder