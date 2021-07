Det går hurtigt den rigtige vej, og vi står overfor et årti, hvor smv'er vil stå stærkere i konkurrencen mod større virksomheder

Jeg er optimist, når jeg ser på smv'ernes muligheder, og på hvordan digitale værktøjer kommer til at forbedre deres hverdag. Selvom de store organisationer ved hjælp af agile programmer og omstruktureringer forsøger at undgå supertanker-syndromet med tunge beslutningsprocesser med lang vej fra idé til handling, så har de svært ved at opnå den fleksibilitet og eksekveringskraft, som er i de mindre virksomheder.

Jeg har prøvet det på egen krop, for jeg har arbejdet i små, mellemstore og i nogle af de allerstørste virksomheder som rådgiver og topchef.

FAKTA Mikkel Bardram og EG Adm. direktør i EG siden 2016. Mikkel har også været CEO for Satair og var i den forbindelse Group Executive i Airbus. Han har tidligere arbejdet som konsulent for McKinsey & Co i København samt som SAP konsulent i IBM i England med fokus på små og mellemstore virksomheder.

EG leverer softwareløsninger til mere end 20 forskellige brancher og har i løbet af de sidste 24 måneder opkøbt 16 softwarevirksomheder.

EG 1.500 beskæftiger medarbejdere og betjener mere end 21.000 private og offentlige kunder fordelt over hele Norden.

I smv’erne oplever jeg, at de økonomiske muskler til at investere i teknologi er afløst af evnen til at samarbejde om løsningerne, og jeg fristes ligefrem til at lave parallellen til den verserende EM-turnering: Her oplever vi, at de store nationer, favoritterne, er slået ud af mindre hold, som dyrker kollektivet og samarbejdet. Når smv’er samarbejder om deres løsninger, mens de store virksomheder ofte forsøger at kunne det hele selv, hvem vinder mon så kampen?

Det kan klares fra mobilen

Teknologien flytter sig, og de digitale produkter, som smv'erne møder, er langt bedre i dag, end de var for bare få år siden. Der er ved at ske en demokratisering af adgangen til teknologi. Store investeringer i licenser og servere snurrende i kælderen er passé, i stedet kan løsninger lejes pr. bruger pr. måned, som var det et streamingabonnement. Væk er de komplicerede brugerflader, og i stedet kan du bruge din mobil, fokusere på dit fag og bruge mindre tid på kontoret.

Og vi oplever en stor efterspørgsel på digitale løsninger hos de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Efterspørgslen efter- og lysten til digital omstilling er til stede, og det er den stærkeste drivkraft for vækst.

FAKTA SMV: Digital Har du brug for hjælp til digitalisering af din virksomhed, kan du overveje at gøre brug af programmet SMV: Digital. Her kan du bl.a. søge om tilskud til rådgivning, sprintforløb, kompetenceforløb og netværk. Læs mere på hjemmesiden: smvdigital.dk Eller kontakt dit lokale erhvervshus for at få mere at vide.

Det skal vi udnytte, for når vi sætter smv’er i et højere digitalt gear, så øger vi også Danmarks konkurrenceevne.

Vi arbejder dagligt med 20.000 smv'er som vores kunder. Mange af dem kender vi tilbage fra dengang, de startede deres virksomhed, og vi har set dem kæmpe og vokse sig store over mange år. Vi ved, at de fleste af dem er ret ligeglade med teknologi. De er til gengæld ikke ligeglade med deres kunder, deres virksomhed og deres professionelle stolthed. Når de ser en løsning, som virker og understøtter deres forretning, tager de hurtige beslutninger og får ting til at ske imponerende hurtigt.

Tre råd til – mere – digitalisering

Der er tre råd jeg vil give dig, som måske synes der er for meget teknologisnak, men som godt ved, at det kunne være en god idé at digitalisere forretningen yderligere:

1: Lær af dine kolleger i branchen

Der er stor forskel på, hvor meget de enkelte virksomheder indenfor en branche bruger digitale værktøjer. Nogle er rigtig langt og får gevinster ud af det, mens andre først skal i gang.

Vi oplever til gengæld, at vores kunder ofte er meget åbne for at dele deres erfaringer med kolleger i branchen. Der er sjældent direkte konkurrencehensyn at tage, så ræk ud til andre i din branche, som er længere fremme på den digitale rejse end dig, og lær af deres erfaringer.

2: Fokuser forretningen – ikke teknologien

Vores kunder vil sjældent tale teknologi med os. De vil gerne tale om, hvordan de forbedrer deres forretning, og de vil gerne have løsninger, der virker, og som er testet på forhånd.

Mange mindre virksomheder går sammen om at lave løsninger indenfor deres brancher, så de kan dele udviklingsomkostninger.

Overblik Brancheløsninger Der findes et hav af brancheløsninger inden for it- og software. Du kan forhøre dig i dit netværk, den brancheorganisation eller simpelthen ved at google 'it brancheløsning [din branche]'.



Her er et overblik over et udvalg af udbydere af brancheløsninger – dette er ikke en anbefaling, men blot et overblik til inspiration: Systemcenter

– har løsninger til bl.a. mode og tekstil, iværksættere og mindre virksomheder, entreprenører og lagerstyring





– har løsninger til bl.a. mode og tekstil, iværksættere og mindre virksomheder, entreprenører og lagerstyring Visma Business

– har løsninger til bl.a. handel og engros, vin og spiritus og ordreproduktion





– har løsninger til bl.a. handel og engros, vin og spiritus og ordreproduktion EG

– har løsninger til bl.a. byggeri og forsyning, handel og logistik og servicefag





– har løsninger til bl.a. byggeri og forsyning, handel og logistik og servicefag RCS

– har løsninger til bl.a. produktion, transport og handel og service





– har løsninger til bl.a. produktion, transport og handel og service Montes

– har løsninger til bl.a. fiskeindustrien og til APV (arbejdspladsvurdering)

Et eksempel er frisørerne. Denne gruppe er faktisk nogle af de mindre erhvervsdrivende, som virkelig har digitaliseret deres forretning. Det har aldrig været nemmere at komme til frisøren, grundet online bookingsystemer. Og netop de systemer er et eksempel på en brancheløsning, som flere frisører kan benytte sig af, men som de ikke selv driver eller udvikler på.

Find derfor en løsning indenfor din branche, der passer til din forretning og find en leverandør, der kan tale om dit fag – ikke om teknologi.

3: Learn by doing

Nye værktøjer kan læres, og du kan tage investeringerne lidt ad gangen – oftest er de på abonnement og nemme at vælge til og fra (det er det, man kalder saas – software as a service). Er du glad, så kan du forsætte, ellers vælger du bare en anden løsning.

Fordelen ved brancheløsninger er, at du ikke har brugt en formue på at udvikle det selv, men i stedet køber ind på en eksisterende løsning, som er baseret på andres erfaringer, og hvor der udvikles løbende på servicen. Men det handler ikke kun om software og digitalisering; det handler i næsten højere grad om mennesker.

Nogle af vores kunder vælger at ansætte en ung medarbejder, som kommer fra en mere digital generation. Din nye medarbejder behøver ikke være IT-uddannet. Det vigtigste er at have tiden og viljen til at prøve ting af og lære. En ung nyansat kan være med til at holde fast i forandringen og finde på nyt, når du lander den næste store kundeordre, og du fordyber dig dybt i dit fag for at få den leveret.

Smv'erne står overfor et godt årti med masser af muligheder. De store virksomheder ville ønske de havde jeres muligheder, forandringsevne og eksekveringskraft, så det er bare med at komme i gang.