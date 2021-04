Klumme: Vi har brug for flere hits og rockstjerner i virksomhedslandskabet – og virksomhederne har brug for dygtige producere

Antallet af selvstændige styrtdykker. Samfundet er ved at drukne i en lønmodtagerkultur, som synes at tage modet fra enhver virkekraft. Der er brug for, at ejerlederne tager fat om nældens rod og får den professionelle sparring, der hjælper med at eliminere de værste barrierer, gør det mere trygt og meningsfuldt at kaste sig ud i tilværelsen som selvstændig og nemmere at producere et hit, skriver Pernille Marott.

Smv-landskabet er broget. Den kan synes lige så langt fra den mesterlæreruddannede radiomekaniker, der ene mand holder gammel mekanik ved lige, til den blomstrende Fintech branche (tech-startups med fokus på finans, red.), hvor konstant tilpasning og vækst er kodeordene. Fællesnævneren for alle smv’er er dog, at de er drevet af en skabertrang og vilje til at lykkes med eget projekt. De har ild i øjnene, og kan ikke udholde tanken om et traditionelt lønmodtagerliv.

Men andelen af landets selvstændige de seneste små 40 år er halveret til i dag kun at tælle knap syv pct. Iværksætterne er nok blevet udråbt til vore dages rockstjerner. Men det er op ad bakke at ramme hitlisterne med en ny forretningsidé og blive til mere end en døgnflue i et gennemreguleret lønmodtagerland som Danmark.

Ikke mindst da coronakrisen gjorde sit indtog, så vi bureaukratiet udfolde sig i fuldt flor. Ikke noget under, at Danmark også tager prisen for laveste andel selvstændige i hele EU, som det fremgår af SMV Danmarks nyligt lancerede analyse. Der er brug for at få vendt den skude. Ikke mindst fordi ejerlederdelen – altså de virksomheder, der kun har én mand for bordenden og ikke er forpligtet til at tage en bestyrelse ind – udgør en betydelig andel. Netop bestyrelseshåndtaget bliver i denne sammenhæng stadig mere relevant at gribe i.

Bestyrelsesprofessionen har gennemgået et kvantespring

Finanskrisen lagde banker og virksomheder ned på stribe. Bankbestyrelserne, der burde være verdensmestre i at tænke worst case scenarios og vedholdende spørge kritisk ind til risici, var ganske simpelt ikke klædt på til opgaven. Siden er der sket radikale ændringer. Kravene til bankbestyrelsesmedlemmer er strammet på en måde, så kompetencerne ikke skal stritte ret meget til siden, før man ikke kommer igennem Finanstilsynets obligatoriske fit and proper-nåleøje.

Den nyslåede bankdirektør i Danmarks spritnye fintech-bank for erhvervsdrivende, Kompasbank, Michael Hurup Andersen, hører til dem der dagligt mærker, hvordan hans bestyrelse holder ham til ilden med risikobetonede spørgsmål og opfølgning på styringsværktøjet OKR (Mål og nøgleresultater, red.).

Bestyrelsen er ikke operativ. Den stiller de altafgørende spørgsmål, bringer sin erfaring i spil i komplicerede problemstillinger og skaber kontakter gennem sit netværk. Det er alt sammen behjælpeligt, når direktøren og teamet meget snart kan levere en låneløsning med et hypermobilt finansielt IT-set up, der – ifølge direktøren – med en kamæleonagtig tilpasningsdygtighed kan servicere likvidhungrende detailhandlere, bygge- og anlægsvirksomheder og industrivirksomheder med vækstdrømme.

Målet for den gæve nordjyde, der har samlet al sin finansielle viden i Saxo Bank, Nordea, Deloitte og senest konsulentvirksomheden Alvarez & Marsal i London, er gennem partnersamarbejder med investorer med til at skabe smidige låneløsninger til erhvervsdanmark, så deres vækstpotentiale kan udnyttes. Han forstår ikke, hvorfor det kun er USA, der skal bryste sig af væksteventyr som Google, Amazon og Tesla. Danske smv’er skal også have en chance for at skabe en tilsvarende vækstrejse. Det kræver kapital, som Kompasbank håber, kunderne vil lade dem hjælpe med at frembringe.

Bankdirektøren kan dog ikke nå sine mål uden at have sin fit and proper-godkendte bestyrelse ved sin side. Han skal i det hele taget leve op til rigtig meget regulering, som andre virksomhedstyper er forskånet for. Den erfarne finansprofil ser imidlertid de særlige krav til bankbestyrelsen og direktionen som et stærkt kort i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og opnå vækst.

Fokus på bestyrelseskompetencer har øget kvaliteten af indsatsen

Denne helt tætte mandsopdækning – endda på et meget tidligt tidspunkt i virksomhedens liv – kan synes ekstremt for direktøren, der sidder alene for bordenden i sin ejerledede virksomhed, hvor konen og revisoren har udgjort bestyrelsen i årevis, og kun bliver kaldt ind når der skal skrives under. Eller for ham, som har valgt bestyrelsen fra.

Ikke desto mindre er det netop den professionelle bestyrelse, der kan være vejen til virksomhedens overlevelse.

Det er ikke kun banksektoren, der nyder godt af, at kravene til bestyrelsesmedlemmer er blevet skærpet. Anbefalingerne om god selskabsledelse er mange steder blevet lige så naturligt som at trække vejret. Samtidig er antallet af bestyrelsesuddannelser eksploderet. Det betyder, at de, der allerede bedriver bestyrelsesarbejde, nu har fået understreget, hvilket ansvar de sidder med. Og at de, der går ind i det i dag, går til opgaven med den største respekt.

Selvom det for ejerlederen, alene for bordenden, kan forekomme som endnu mere besvær, bureaukrati og utidig indblanding, er det ikke desto mindre det, der er løsningen. Langt flere smv’er bør inddrage professionel sparring udefra. Og den ensomme ejerleder har brug for at forstå, at netop den eksterne sparring er det, der giver kvalificeret modspil, som får virksomheden på vækstsporet i gunstige tider, og ud af miseren i ugunstige tider. Og helt overordnet – når det fungerer bedst – er med til at skabe den tryghed, der gør det mere attraktivt at tage chancen som virksomhedsejer i Danmark.