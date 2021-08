Klumme: Syv tips til at få hjemmearbejde og tiltrækning af arbejdskraft til at hænge sammen

Tiden med corona har givet medarbejdere og arbejdsgivere tid til at nytænke arbejdsformen. Men hvordan skaber du den bedste arbejdsplads og bliver attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere?

Det seneste halvandet år har vendt op og ned på måden, vi arbejder på. Ikke mindst har det skabt nogle kolossale udfordringer for mange selvstændige erhvervsdrivende. Udfordringer, der ikke er blevet mindre af, at udbuddet af arbejdskraft er skrumpet, og dermed at kampen om kandidaterne er intensiveret.

Tiltrækning af arbejdskraft hænger i dag nøje sammen med, hvad du som virksomhed kan tilbyde dine medarbejdere i form af løn og fleksibilitet. Særligt det sidstnævnte har arbejdstagere i kølvandet på coronaen fået smag for. Covid-tiden var hård for de fleste – også arbejdstagerne – men samtidig en øjenåbner for, hvad graden af fleksibilitet betyder for os; fleksibilitet når vi er i stand til i et omfang at kunne kombinere arbejdsopgaver med de private gøremål.

“ Coronaen har bevist, at hjemmearbejde i den grad er muligt, men måden, vi skruer modellen sammen på, er ikke uden betydning for, om du får succes med det

Graden af fleksibilitet er naturligvis individuel og afhængig af, hvor medarbejderen er i sin livsfase.

Er det et spørgsmål om familier med småbørn, er der måske behov for at kunne hente børn tidligere fra daginstitutionen eller holde barnet hjemme en dag. Er det et spørgsmål om medarbejdere, hvor børnene er fløjet fra reden, er behovet måske anderledes, hvor det eksempelvis mere handler om at tanke op på oplevelseskontoen. Vores behov er individuelle, men alligevel også i et eller andet omfang ens, når det gælder behovet for fleksibilitet og det at styre vores egen hverdag.

Som arbejdsgiver er det, hvis du skal kunne tiltrække medarbejdere, afgørende, at du sætter dig i arbejdstagers sted og ikke mindst skaber de mest gunstige betingelser. Coronaen har bevist, at hjemmearbejde i den grad er muligt, men måden, vi skruer modellen sammen på, er ikke uden betydning for, om du får succes med det.

Her er syv gode råd til, hvordan du skaber de bedste hjemmearbejdsbetingelser, og dermed også bliver i stand til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft:

Afstem forventninger

Afstem i første omgang forventninger med dine medarbejdere. Vores behov er forskellige. Nogle har behov for fleksibilitet på nogle tidspunkter, mens det kan være anderledes for andre. Hvis omfanget af hjemmearbejde er stort, er det ikke ensbetydende med, at medarbejderen kan kontaktes 24/7. Også her er der altså behov for retningslinjer og afstemning.

Tænk opgaver frem for timer

Ofte tænker vi som arbejdsgiver i timer – 37 timers arbejdsuge – men fremfor timer bør radaren rettes mod arbejdsopgaver. I samråd med medarbejderen og løbende en-til-en-samtaler præsenteres en række opgaver, som skal løses i løbet af en uge eller måned.

Opgavens karakter

Arbejdsopgaver er forskellige, og nogle arbejdsopgaver egner sig bedre til hjemmearbejde end andre. Ligesom du tager afsæt i den enkelte medarbejder, så vurdér også hvilke arbejdsopgaver, der er bedst egnede til at blive løst i virksomheden, og hvilke der er bedst egnede til at blive løst derhjemme.

Kombiner online og fysiske møder

Vi har under coronaen lært at bruge Zoom, Teams og andre online platforme. Det har naturligvis været udbytterigt, men vi skal ikke glemme værdien af også at mødes fysisk. Ligesom opgavens karakter er agendaen og mødets formål også afgørende for, hvad der passer bedst i den givne situation.

Stil ressourcer til rådighed

Når din medarbejder skal arbejde hjemmefra, så skal du som virksomhed også stille de fornødne ressourcer til rådighed. Der findes i dag en række retningslinjer i forhold til arbejdsmiljø, herunder APV (arbejdspladsvurdering). De regler er det vigtigt, at din virksomhed efterlever.

Glem ikke de sociale relationer

Mange ønsker måske mere hjemmearbejde, men det bør alt andet lige ikke erstattes fuldt ud med fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Glem ikke, at mange sociale relationer opstår i korridorerne eller ved kaffemaskinen og særligt disse er uhyre relevante for kulturen i en virksomhed. Sørg derfor for at alle medarbejdere løbende får mulighed for at mødes og interagere med hinanden.

Overvej ansættelsesform

Sidst, men ikke mindst, kan du overveje ansættelsesformen. Historisk har vi tradition for at ansætte medarbejderen i et fast lønmodtagerforhold. Men det er ikke den eneste mulighed. Måske er det en god idé at undersøge alternative ansættelsesforhold, eksempelvis i form af freelancere eller vikarer. Du betaler her ofte en lidt højere timesats, men det er ofte hurtigt kompenseret, i forhold til at du selv kan forhandle mængden af arbejdskraft og hurtigt kan skalere op og ned i forhold til dine omkostninger.