Klumme: Stil de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker og bliv klogere på din forretning

Hvorfor er det egentlig så vigtigt at spørge “hvorfor”?

Den umiddelbare største grund til at stille spørgsmålet “hvorfor” er, at dine konkurrenter ikke gør det – så gør du det, er du faktisk allerede flere syvmileskridt foran de fleste andre.

Den næste grund er så, at I nok ikke selv i virkeligheden er helt skarpe på, hvorfor jeres kunder reelt køber af netop jer.

For det er sjældent produktet alene, som gør, at dine kunder køber af dig. Det er typisk et miks af forskellige parametre, som gør, at netop din leverance er unik for dine kunder, og det, som I gør for jeres kunder, er det, som gør dem glade for at handle hos jer, og ikke hos konkurrenten.

Sælger I det jeres kunder køber?

I vores daglige arbejde med at hjælpe erhvervsvirksomheder med at udvikle deres forretning er det gået op for mig, at det er yderst sjældent, at en business-to-business-virksomhed sælger det, som deres kunder reelt køber.

Derfor har vi, corona til trods, rullet vores kvalitative kundeanalyse ud på både det danske og senest det hollandske marked, og hvis du vil spare 20-25.000 i dit budget, så er det faktisk så enkelt, at du selv kan gøre det – helt gratis – og her forklarer jeg hvordan:

Først og fremmest: Forstå jeres “hvorfor”.

Det kræver blot, at I giver jer tid og lyst til at ringe til jeres kunder og så stille de rigtige spørgsmål.

Det er motivationen bag jeres kunders køb, som er det væsentlige. Det er nemlig virksomhedens essens eller virksomhedens dna. Det er den reelle grund til, at jeres virksomhed overhovedet eksisterer, for var der ingen motivation for at købe, så ville man heller ikke have nogen kunder.

Og fordi vi lever af vores kunder, så må det vigtigste også være at forstå, hvorfor de handler med os.

Find det unikke

I min optik er den største opgave for de fleste virksomhedsledere at finde det unikke frem, som gør dem til det bedste, de kan være for deres kunder og for dem selv.

Så kan du blive skarp på det, så har du også muligheden for at gøre det langt bedre fremadrettet. Stil de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker.

Spørg dernæst også dine medarbejdere om “hvorfor”.

“ Oftest oplever vi, at spørger man ti medarbejdere, så får man ti forskellige svar

De fleste smv-ledere tror, at de ved det, men en let test kan synliggøre den potentielle udfordring, hvorom man internt overhovedet ved eller er enige om motivationen bag kundernes køb og deres generelle tilfredshed – man skal blot stille sine medarbejdere og sig selv tre enkle spørgsmål:

1) Hvorfor tror du, at jeres kunder køber af jer?

2) På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt tror du det er, at jeres kunder vil anbefale jer til andre kunder?

3) Hvad tror du vores kunder synes, vi skal gøre bedre?

Svarene på denne enkle undersøgelse plejer at være meget interessante.

Man skulle tro, at mange er enige. Men oftest oplever vi, at spørger man ti medarbejdere, så får man ti forskellige svar.

Lav en kvalitativ kundeundersøgelse, og bliv helt skarp på det, som I tilbyder jeres kunder.

Men hvem kender så det endelige svar?

Det gør dine kunder skam. Og det er derfor, at du nu skal ringe til dem og stille dem de tre spørgsmål.

Hvis du vil have 95 pct. eller højere sandsynlighed for at få de rigtige svar i processen, kan du gøre brug af vores skabelon ganske gratis.

Din indledning til samtalen kan være: “Hej, du taler med Mit Navn, jeg ringer fra Vores Virksomhed, og vi er i færd med at blive klogere på vores kunder, og derfor håber jeg, at du har to minutter til at svare på tre enkle spørgsmål – har du tid og lyst til det?

1) Hvorfor har du valgt at købe hos Vores Virksomhed?

2) På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Vores Virksomhed til en anden kunde eller kollega?

3) Hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre?”

Nu bliver det nemlig rigtig interessant.

Ulig de svar I fik fra jeres interne medarbejderanalyse, vil du nu opleve, at jeres kunders svar dybest set er meget ens. Typisk er mindst 50 pct. af dine kunder helt enige i, hvorfor de handler med jer, og det er denne motivation og forklaring til jeres succes, som I skal stille helt skarpt på.

Enighed om succes

På basis af jeres kunders svar kan du nu definere jeres egen unikke value proposition.

Del dine resultater, og oplev noget ganske unikt.

Med en ny og skarpere value proposition kan du dele resultaterne med dine medarbejdere, så de hver især kan få stillet helt skarpt. For når alle internt er enige om, hvorfor man som virksomhed har succes, så glider det hele lidt lettere.

Især jeres sælgere og supportmedarbejdere vil få gavn af at være enige i, hvorfor man som virksomhed er en succes, men også for jeres marketingaktiviteter er jeres nye value proposition en ekstra gave i sig selv.

For som virksomhed med erhvervskunder er det typisk ret besværligt at definere en kundeprofil, men tager du udgangspunkt i det, som I har bedst succes med, og bruger jeres eksisterende kunders egne ord i jeres videre markedsføring – så får I større succes med at ramme de kunder, som I kan hjælpe bedst.

Sælger du på de præmisser, som dine kunder ser som særegne, så vil din næste kunde i kikkerten med stor sandsynlighed få samme gode oplevelse, og det er nu trods alt de tilfredse kunder, vi som virksomhedsledere vækster vores forretninger bedst med.