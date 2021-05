Klumme: Skal du sælge din tech-virksomhed, så er tid en knap faktor

Et salg af virksomhed kan tage flere år, lyder erfaringerne ofte. Men taler vi salg af en tech-virksomhed, så gælder helt andre leveregler, skriver adm. direktør i C2IT Carsten Sixhøi

For nylig kunne man her på Børsen Pro Selvstændig læse en artikel med fem gode råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at sælge sin virksomhed og gerne med det bedst mulige økonomiske resultat. Artiklen har gode pointer, man kun kan tilslutte sig. Alligevel sidder jeg med en fornemmelse af, at helt sådan foregår det ikke altid, når man sælger og køber virksomheder i dansk erhvervsliv.

For det afhænger nemlig i meget høj grad af, hvilken type virksomhed man står for at skulle sælge eller købe. Som adm. direktør for C2IT Group har jeg de seneste år købt og investeret i en række virksomheder og har efterhånden erhvervet mig en del erfaring med at kigge efter interessante opkøbsmuligheder. I min verden handler det udelukkende om it- og tech-virksomheder, og her ser billedet meget anderledes ud på en række af punkterne.

Tid er en knap ressource

Som mange andre steder i erhvervslivet er tid ikke det, man har mest af. Et af de fem råd i artiklen er, at en exit kan tage mange år, og man bør tænke sig grundigt om og lægge planer flere år ud i fremtiden.

Det gælder måske, hvis man sælger en traditionel produktions- eller servicevirksomhed. Er man derimod ejer af en tech-virksomhed, der rider på en succesfuld teknologi i vækst, så gælder det om at smede, mens jernet er varmt, og sælge, mens tilbuddene står ved magt.

Den teknologi, du lever fint af i dag, er måske forældet i morgen, eller en hurtig konkurrent har indhentet dig og vil dermed være et nøjagtigt lige så godt køb for den køber, der havde set sig varm på din virksomhed.

Jeg har selv oplevet at få et nej tak fra en virksomhedsejer, der alligevel ikke følte sig klar til at sælge. Da jeg nogle år efter kiggede på virksomheden igen, var ejeren stadig den samme, men virksomhedens værdi var faldet betydeligt, fordi markedet simpelthen var “kørt videre”, og teknologien var blevet allemandseje.

Virksomheden skal shine konstant

En anden ting er, at man skal sørge for, at virksomheden tager sig bedst muligt ud, når den skal sælges. Naturligvis skal den det, men virksomheden skal ikke kun shine, når den skal sælges. Den skal altid tage sig ud fra sin bedste side. Det tænker jeg faktisk ikke kun gælder for it- og tech-virksomheder men for alle typer af virksomheder. En potentiel køber vil med garanti kigge virksomheden grundigt efter i sømmene og også gerne gå flere år tilbage i regnskaberne. Desuden ved man jo aldrig, hvornår det rigtigt gode bud fra en interesseret køber dumper ind ad døren.

Vi køber mennesker

Artiklen handler primært om at sælge sin virksomhed, når man ønsker at trække sig tilbage og gå på pension. Når jeg søger efter spændende virksomheder, kigger jeg især på de mennesker, der står bag virksomheden – og det gælder både medarbejdere og ledelse.

Det er jo ofte ledelsen, der er grunden til, at medarbejderne bliver. I dag handler det i højere grad om, at man køber viden og kompetencer – ikke bygninger eller et produktionsanlæg. Jeg vil have folkene med. Dem, der har været med til at gøre virksomheden til den succes, den er i dag. Dem, der kender kunderne og markedet. Og dem, der kender produkterne og løsningerne, har fået idéerne og ved, i hvilken retning næste skridt skal tages.

FAKTA C2IT Group Stiftet i 2004 af Carsten Sixhøi.

Ni medarbejdere.

Bruttoresultat i 2020: 4 mio. kr.

Derfor vil mit råd være, at hvis du overvejer at trække dig ud af virksomheden, så bør du vælge at sælge din virksomhed, nogle år før du reelt har planlagt at forlade virksomheden. På den måde kan du både hjælpe virksomheden videre under de nye ejere og samtidig bidrage til, at den fortsætter i den ånd og med den kultur, du oprindeligt har fremelsket.

Måske forholder det sig anderledes for virksomheder uden for it-branchen, men jeg tænker alligevel, at der er andre købere og investorer, der tænker på samme måde som mig, når de kigger efter nye, potentielle opkøb – i alle brancher.