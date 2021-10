Klumme: Sådan har produktionsfirma fra Fyn taget fat på grøn omstilling

For metalpresseri på Fyn er det enkelt nok at styre sit eget energiforbrug. Men hvad med deres underleverandører i Norditalien bruger gas, som sætter et negativt klimaaftryk?

Vi er et af de eneste varmepresserier tilbage i Danmark. Kort fortalt opvarmer vi materialer som aluminium, messing og kobber og banker på det.

FAKTA Joachim Buck I 2015 blev Joachim Buck adm. direktør i produktionsvirksmheden Metalpres Haarby A/S, som han ejer sammen med Helle Melgaard.

Virksomheden er en ren underleverandør og producerer til bl.a. bil- og vindmølleindustrien.

Han er uddannet eksportingeniør med fokus på bæredygtig produktion.

En forsimplet fortælling om et håndværk, der er en helt unik og alligevel overset proces i det danske produktionslandskab. Fra vores lille hjørne på Fyn arbejder vi 20 mand til daglig med varmepres, så i den store forsyningskæde spiller vores metalpresseri i Haarby kun en lille rolle.

Ikke desto mindre går vi aktivt ind i den grønne omstilling.

Insisterer på at passe på miljøet

I Haarby har vi en stærk industriel tradition, med store gamle hæderkronede virksomheder med flere hundrede ansatte. Vi er en lille by på knap 2.500 indbyggere, og vi får vores arbejdskraft fra den lokale by. Derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere er glade for at være hos os.

Vi har et ansvar over for vores lokalmiljø, men vores omtanke og ansvar rækker længere end Haarby og især over for de næste generationer. Den grønne omstilling fylder personligt meget hos mig, og det er også derfor, jeg går op i at finde ud af, hvordan vi kan lave bæredygtig produktion hos os.

Det giver mening for os fra et klimasynspunkt, men det gavner os også økonomisk, ligesom ændringerne giver os et bedre arbejdsmiljø.

Grønne snakke på vandrørene

Det er heldigvis ikke kun hos os, der i stigende grad sætter klima på dagsorden. Vi hører flere uformelle snakke om, at de store spillere begynder at sætte krav til underleverandørerne. Som det eneste varmepresseri i Danmark, der kun er underleverandører, er det en klar indikation til os om, at vi skal tænke og arbejde endnu mere med den grønne omstilling.

Det er også kommet til udtryk ved en enkelt kunde, der stillede et klimakrav til et specielt materiale. Det skulle være fra Norge, fordi produktionen dér var mere grøn. Vores grønne omstilling bliver altså også en konkurrencemæssig fordel for os.

Sådan arbejder vi med grøn omstilling

Gennem de sidste par år har vi arbejdet med en grønnere produktion på forskellige måder. Det har været oplagt for vores virksomhed at kigge på energioptimering – på årsbasis kræver det nemlig en del strøm og gas at lave varmepres og varme 400 tons messing op til 600 grader.

FAKTA Klimaklar SMV Klimaklar SMV er et projekt, der tilbyder små og mellemstore virksomheder et nyt rådgivningsforløb, der skal styrke vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding.

Bag projektet står Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond i samarbejde med en række partnere: Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe.

Du kan læse mere om projektet her.

Da vi kom med i projektet “Klimaklar SMV”, begyndte vi at arbejde mere struktureret med vores grønne omstilling.

Første skridt var at få kortlagt, hvor stort vores CO2-aftryk reelt var.

Med 20 ansatte har vi dog ikke én dedikeret klimamedarbejder, så vi skulle finde ud af, hvilke ressourcer det krævede for os at arbejde databaseret.

Jeg vil estimere, at vores bogholder stod for at finde 95 pct. af de tal, vi skulle bruge. Derudover har vores medarbejdere med henholdsvis produktions- og lagerindsigter spillet en stor rolle i at konkretisere vores CO2-aftryk.

“ Det var simpelt at forholde os til vores gas-, vand og elforbrug - det er lige til at læse i regningerne. Så let forholdt det sig ikke, da vi blev spurgt om, hvad vores klimaaftryk er på messing.

Det var simpelt at forholde os til vores gas-, vand og elforbrug - det er lige til at læse i regningerne. Så let forholdt det sig ikke, da vi blev spurgt om, hvad vores klimaaftryk er på messing. Den grønne omstilling er jo netop en omstilling. Det indebærer også, at vi ikke kender alle svarene endnu, men vi er i gang og vi arbejder på at finde ud af tingene. Vi har f.eks. fundet ud af, at vores messingleverandør producerer på vandkraft, så det gør da vores messing lidt grønnere.

Gasglade i Italien

Norditalien producerer ca. 80 pct. af alt udstyr til varmepres, og deres processer er meget klassisk produceret på gas. Så kan vi arbejde nok så meget med energioptimering her på Fyn, men vi er også nødt til at se på vores leverandørers klimaaftryk.

Det betyder, at vi skal ud og finde vores egen teknologileverandør til at komme med nogle løsninger til vores maskiner. Det siger lidt om, at den grønne omstilling bliver lettere, hvis vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af traditioner og landegrænser. Og så siger det ikke mindst noget om, hvordan den grønne omstilling med tiden bliver en forventning og et konkurrenceparameter.

Fra Norditalien til Paris

Vi taler mere og mere om klimaet, og det gælder også i vores dialog med nye og eksisterende kunder. Det giver kunderne en fornemmelse af, at vi arbejder frem mod noget godt, der passer ind i samfundstankegangen.

Efter forløbet med Klimaklar SMV er vi blevet bekræftet i, at vi er på vej i den rigtige retning. Men også at vi har et godt stykke vej, før vi kan leve op til Parisaftalen som smv. Vi har ikke tilsluttet os aftalen endnu, men vi bestræber os på at nå den.