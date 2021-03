Klumme: Sådan får du taget det første svære skridt mod digital omstilling af din smv

Ny teknologi er ikke længere kun for de største med flest penge. Men selvom mulighederne ligger lige for, hvordan kommer du så godt fra start med at implementere ny teknologi i dit firma?

Analyser anslår, at virksomheder, der begynder at arbejde systematisk med data og teknologi, oplever 8-10 pct. stigning i omsætningen. For data kan give et bedre holistisk billede af virksomhedens performance, sundhed, strategi, marketing- og salgskanaler.

Undersøgelser viser også, at brugen af samlet kunde-, produkt-, marketing- og salgsdata fra flere systemer kan skabe muligheder for at reducere op til 10 pct. af de kommercielle omkostninger. Det skyldes, at data skaber større klarhed over, hvilke omkostninger som potentielt kan minimeres og effektiviseres.

Konsulenthuset McKinsey estimerer, at organisationer, der gør brug af deres kundedata til at forbedre og effektivisere deres marketing og salg, oplever op til 2,5 gange højere “return on investment” end konkurrenter og op til 20 pct. højere kundekonverteringer.

Find vej i junglen

De gode argumenter står i kø for at få taget hul på at bruge teknologi og data i din virksomhed. Men de mange muligheder er ikke kun en dans på roser. Alle de nye mange værktøjer og teknologier har gjort markedet til en jungle. Det er blevet sværere at navigere i og finde den helt rigtige løsning til netop din forretning.

Her er en række spørgsmål, som er gode til refleksion for dig som ejer, leder eller ansvarlig til at kickstarte jeres digitaliseringsrejse:

Hvad er behovet? Er det effektivisering, optimering, maksimering eller tidsbesparelse?

Hvad er budgettet? Hos hvem ligger ansvaret for implementeringen, træningen, vedligeholdelsen?

Hvor tilegner vi os viden? Netværket, rådgivere, konsulenter, partnere, leverandører?

Hvad og hvor er risiciene ved det digitale projekt eller nye værktøj?

Hvordan sikrer vi os, at ansatte er med på den digitale rejse? Kræver det f.eks. træning at administrere, navigere og bruge teknologien eller det nye værktøj?

Husk ressourcerne

Med en forståelse for behovet, risikoen og budgettet kan man indskrænke, hvilke løsninger og kompetencer man skal afsøge, og man kan nu begynde at gå fra tanke til handling. Digitalisering handler ofte om ressourcer og stærke kompetencer. Det kan være, de sidder internt i jeres virksomhed i en marketing-, it- eller salgsafdeling?

Måske har I tanker om at ansætte en it-ansvarlig eller digitaliserings-/dataspecialist? Det kunne også være, I har nogle dygtige partnere/rådgivere tilknyttet med speciale i digitalisering, it eller data.

Den gode løsning handler om at starte med at forstå sin forretning, behov, branche, eksisterende it-løsninger og motivationen bag. Undersøgelser viser, at smv’er gerne vil digitalisering. Men mange får ikke igangsat nok initiativer. For det er svært at finde tid, budgetter eller ressourcer til at komme i gang. Så derfor handler det om konkretisering og begrænsningernes kunst og at starte et sted.

Fra idé til virkelighed

Jeg har nedenfor listet otte skridt, som er brugt på nationale og internationale projekter til at skabe en forbindelse og proces fra idé til implementering i digitaliseringsrejsen, og som du måske kan lade dig inspirere af i processen fra idé til eksekvering med digitale projekter og software:

Behovet: Definer formålet for digitalisering: Bevæggrunde, problemer, muligheder. Kompetencerne: Find internt, eksternt og eller i netværk den rigtige viden og kompetence. Markedet: Afsøg markedet for løsninger, systemer, leverandører. Strategien: Skab en strategi og synergi for implementering, ansvarlighed og målsætning. Kulturen: Få inkluderet ansatte; succesen ligger i kollektivt at drive digitaliseringsrejsen. Eksekveringen: Søsæt projektet, udviklingen, teamet eller/og leverandøren. Træningen: Invester og træn ansattes digitale evner og brug af værktøj(er). Monitorering: Evaluer, analyser og mål effekt og værdi.

Ejere og ledere er ofte dygtige til at eksekvere på projekter, men føler sig på udebane og glatis med den digitale omstilling. Men lederen, der kender virksomheden bedst, kan genbruge egenskaberne fra succesfulde projekter og tage med ind i den digitale rejse.

For med så mange ting kræver det vilje at få succes med digitalisering! Som den gode Einstein sagde: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Så det handler om at tænke anderledes, nyt og progressivt. Og som Nike så fantastisk siger det: “Just do it!”