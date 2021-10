Klumme: Sådan bliver din smv valgt til i kampen om kandidaterne

Hvad er de tre største grunde til at folk arbejder hos jer? Få styr på din virksomheds værditilbud til kommende medarbejdere og søg åbent og fleksibelt, lyder nogle af rådene i denne klumme til smv'er, der leder efter nye kolleger

De danske smv’er har i øjeblikket, ligesom resten af erhvervsdanmark, svært ved at indfange gode kandidater til de ledige stillinger. Det er især en udfordring for de mindre virksomheder, som har mindre kendte brands hos den brede befolkning. I dag må mange virksomheder derfor spørge sig selv: Hvordan bliver vi valgt til?

Spørgsmålet kommer ellers ud fra en fortsat bred opfattelse i Danmark blandt virksomheder, at det er jobsøgerne, der skal gøre sig til over for virksomhederne for at komme i betragtning til deres ledige job. Sådan var det også tidligere, men i dag er virkeligheden en anden.

Nytænk rekrutteringen

Der er behov for, at I viser de jobsøgende, hvorfor jeres virksomhed er den mest attraktive arbejdsplads for potentielle kandidater ved at nytænke jeres rekruttering. Og det er en god idé at starte allerede i dag.

1. Gør din virksomhed synlig

Der er ca. 300.000 aktive virksomheder i Danmark. Hvad gør I for, at folk skal kende og vælge jeres smv blandt de mange? Størstedelen af de danske smv’er er sikkert attraktive og gode arbejdspladser, men udfordringen er, at de er ukendte for den almindelige dansker. Derfor er det særligt vigtigt for små- og mellemstore virksomheder, der ikke har de største brands, at investere i synlighed for at ramme potentielle ansøgere.

Den almindelige jobannoncering er ikke nok, da jobannoncer kun bliver set af dem, som aktivt opsøger det nye job - og dem er der få af lige nu. På den korte bane kan målrettet annoncering på f.eks. Facebook og LinkedIn sikre, at jeres ledige stillinger bliver eksponeret for mange flere relevante personer. På den lange bane bør I investere i employer branding, så der opbygges interesse og tillid hos den målgruppe af talenter, som I får brug for i fremtiden.

Hvis ikke der er inhouse kompetencer i jeres virksomhed til at komme ud over rampen, kan det være en god investering at kontakte eksterne partnere.

2. Vær åben i din screeningsproces

Jeg er godt klar over, at I måske ikke har en HR-afdeling, der står for rekruttering. Og derfor bliver det ikke lige så en professionel disciplin, som hos de større virksomheder. Men lige præcis derfor giver det jer også mulighed for at være mere fleksible og åbne i jeres screeningsproces.

“ Jo flere krav du lister op i dine jobopslag, desto færre ansøgninger får du

Helt konkret skal I lade være med at fravælge ansøgere, der ikke har skrevet en motiveret ansøgning. Hvorfor? Fordi den perfekte kandidat godt kan være i job, og derfor har personen kun fem minutter til at tilkendegive interesse i jobbet. Men hvis personen først skal læse jeres lange jobopslag for derefter at lave en motiveret ansøgning inden en længere dialog, knækker tråden.

Derfor skal I smv’ere udnytte, at I ikke har lange procedurer for rekruttering og være mere fleksible frem for at køre på automatpilot og risikere at fravælge kvalificerede ansøgere.

3. Giv jeres jobopslag en stor overhaling

Drop den lange liste af krav.

Jo flere krav du lister op i dine jobopslag, desto færre ansøgninger får du.

Jeg forstår godt, at det ville være fantastisk med en kandidat, der både kan lave regnskab og sælge. Prøv at tage jeres seneste jobopslag og sammenhold jeres krav med den kandidat, som I endte med at ansætte. Hvor mange af de krav matcher den person? Mit gæt vil være max. 80 pct. Så hvorfor skræmme potentielle kandidater væk med en lang og ofte urealistisk ønskeliste? Beskriv i stedet grundigt, hvad det er for nogle opgaver, der skal løses i rollen. Hvis det er tydeligt, hvad rollen indebærer, så kan folk godt selv regne ud, om de kan løse dem eller ej. Og husk så lige, at selvom det tager tid fra kunder, så nytter det ikke at genbruge det samme jobopslag igen og igen.

Fokusér på, hvad I kan tilbyde med en employee value proposition (EVP).

I ved, hvilke værditilbud I skal slå på over for jeres kunder, men hvad er de tre største grunde til at folk arbejder hos jer? Interview jeres team og identificér jeres EVP’er. Ligesom salg bliver nemmere, når man forstår sine primære værditilbud, bliver rekruttering nemmere, når man er skarp på, hvad der er vigtigt for den type af medarbejdere, I ønsker at tiltrække. Det kan f.eks. være høj løn, mulighed for at arbejde hjemmefra, bedre systemer og værktøjer, efteruddannelse eller andet, der er med til at differentiere jer fra konkurrenterne. Inkludere jeres EVP’er i jobopslaget – gerne øverst – og så har I faktisk en mulighed for at skille jer ud, selvom jeres brand måske ikke er det mest kendte.

4. Eksternt samarbejde kan sikre professionalisme

Af gode grunde er rekruttering for mange smv’er ikke på samme niveau, som virksomheder med store HR-afdelinger - og det kan ses på både kvaliteten af jobopslag og selve rekrutteringsprocessen.

En af grundene er, at mange smv'er ikke anvender systemer til at køre deres rekrutteringsproces, og derfor har man ikke altid styr på sin proces, man får ikke givet afslag, og GDPR bliver ikke overholdt. Der findes letvægts-rekrutteringssystemer til smv-segmentet, som hjælper med at organisere rekrutteringsprocessen og derved spare tid og hovedpiner. Derudover vil kandidaterne opleve, at der er styr på tingene, og så undgår I, at de får en dårlig oplevelse, der kan skade jeres employer brand og lede til færre ansøgninger i fremtiden.