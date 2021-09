Klumme: Robotfirma fra Hobro fik kloge penge i bestyrelsen og femdobler nu sit resultat

Bestyrelsen skal arbejde for virksomhedens ve og vel. Det kræver specialviden fra de enkelte profiler, som ofte skal hentes uden for virksomheden. Men nogle gange skal der vidensprofiler ind, som også har penge med under armen. Robotvirksomheden Technicon er et godt eksempel

Fordi noget er godt på det generelle plan, bør det ikke få os til at handle så robotagtigt, at vi automatisk vælger den løsning på en bestyrelsesprofil, der i visionære bestyrelseskredse er det nye sort og defineres som “eksterne værditænkende bestyrelsesmedlemmer”.

Bevares, det er faktisk en løsning, jeg selv plæderer for, men i en foranderlig verden bør vi tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dennes til enhver tid værende behov. Præcis, som når den gode underviser vurderer sin elev for at finde ud af, hvilken tilgang der skal bruges, for at vedkommende kan vokse og trives.

I bestyrelsessammenhæng er løsningen ofte at få eksterne kompetencer ind. Men indimellem er der så virksomheder, hvor kompetencer ikke er nok. Her er det også nødvendigt med kapital. Sådan én var robotvirksomhed Technicon fra Hobro.

Vækst gennem investorbestyrelse

Ejerleder-duoen, Casper Hansen og Jakob Goul Rømsgaard, nåede at levere komplette automationsløsninger til alt fra medicinal-, vind- og metalproducerende virksomheder i syv år, før de for tre år siden fik etableret en bestyrelse.

Ifølge den unge administrerende direktør Casper Hansen var det ikke en dag for tidligt. Tværtimod havde den akademisk funderede ejerleder og hans håndværksmæssigt stærke medejer ledt længe i netværket efter profiler, der kunne være et godt match til velfærdsvirksomhedens ejerlederkreds og sammen udgøre en bestyrelse.

For hvor finder man de helt rette profiler, der både har den kompetence, kapital og kemi, der skal til for at løfte en ung robotvirksomhed til næste niveau?

Technicon og KJV A/S i Odense lærte første gang hinanden at kende, da Technicon blev kunde hos den fynske værktøjsvirksomhed, men relationen blev udvidet via et EU-projekt, begge virksomheder blev involveret i.

Det førte til et ønske om at arbejde endnu tættere og resulterede – efter lange seriøse snakke – i, at Technicon i et og samme hug fik både flere ejere og en bestyrelse. Ganske effektivt. Men KJV A/S har også, om man så må sige, værktøjet i orden.

De har ikke bare mangeårig ejerledererfaring via ejerskab af værktøjsleverandørfirmaet KJV A/S. De er værktøjsverdenens svar på Amazon, og har dermed solide erfaringer med at skabe salg fra en e-handelsplatform – præcis hvad Technicon havde brug for hjælp til at skabe.

Vil fordoble medarbejderstab

At køre en ejerlederduo ind som både medejere og bestyrelsesmedlemmer – sammen med en nøglemedarbejder som minoritetsejer – har lige præcis givet Technicon det, der var nødvendigt for at kunne vækste tilstrækkeligt og være blandt de afgørende spillere i den meget hurtigkørende robotindustri.

For efterspørgslen på danske robotter og automatiseringsløsninger er stor. Forventningerne til branchen er, at den vil vækste fra 8500 nu til hele 25.000 medarbejdere i år 2025.

Hos Techicon forventer man da også at fordoble medarbejderstaben fra 40 til 80 medarbejdere alene i år. Væksten ses også i det seneste regnskab, hvis årsresultat er femdoblet, siden bestyrelsen kom til og ejerkredsen blev udvidet.

“ Det er ganske vist, at de nye medejere og bestyrelsesprofiler ikke blot byder lejlighedsvis ind med sparring

Risiko giver engagement

Det er ikke til at sige, om eksterne bestyrelsesprofiler kunne have drevet virksomheden videre, end Technicon har været i stand til sammen med deres investorbestyrelse. Men det er ganske vist, at de nye medejere og bestyrelsesprofiler ikke blot byder lejlighedsvis ind med sparring.

De er alle fuldgyldige medlemmer af holdet med hver deres hånd på kogepladen, hvor de øjeblikkeligt mærker, hvis en beslutning er forkert. Foreløbig har ingen brændt sig. Og selv om det ville være mærkeligt, hvis det ikke skete på et tidspunkt, så kan man være sikker på, at man i en investorbestyrelse aldrig ser profiler, der er uengagerede. Der er ganske simpelt for stor en økonomisk risiko.

At finde de rigtige bestyrelseskandidater handler dermed ikke altid om at lade hjernen køre på automatpilot og vælge de oplagte eksterne kandidater, der byder sig til. Nogle gange skal man som hos Technicon både bruge kapital og nicheviden, der gør, at det mest oplagte og mest favorable er at kaste sig ud i en investorbestyrelse.

Hvad der er den rigtige løsning, vil altid afhænge af virksomhedens behov. Det kræver nøje afdækning af behovet, og det kræver frem for alt ingen forudindtaget holdning, men arbejdsom research og alt andet end automatiserede løsninger. Det lader vi robotindustrien om.