Klumme: Store ændringer af konkurrenceloven skærper reglerne for virksomhederne – her skal du være opmærksom

Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af konkurrenceloven, der trådte i kraft den 4. marts i år. Med lovændringen indføres et civilt bødesystem, mulighed for kontrolbesøg i private hjem, strukturelle påbud og hæftelsesansvar for medlemmer af brancheforeninger og moderselskabsansvar

