Klumme: Kom helskindet gennem coronakrisen – fem tip til at få overblik over dine nøgletal

Mange smv’er har ikke længere overblik over deres økonomi, efter coronapandemien har medført kompensationer og udsættelser af frister for betalinger af skatter og moms. Det kan potentielt ende katastrofalt for virksomhederne, når fristforlængelserne udløber, og virksomhederne muligvis kommer til at mangle pengene, når skatter og moms skal betales. Bevar overblikket over nøgletallene, råder revisor Lars Roslyng

Tusindvis af smv’er er allerede hårdt ramt af coronanedlukningerne, men når kompensationsordninger og fristforlængelser for A-skat og moms på et tidspunkt udløber, kan mange virksomheder ende i større problemer.

Har virksomhederne ikke overblik over deres økonomi, kan de nemlig ende med at mangle pengene, når skatter og moms skal betales.

Som virksomhedsejer er det altid en god idé at have overblikket over økonomien og virksomhedens nøgletal, også selvom man har administrative medarbejdere til at håndtere løn og bogføring. Men lige nu har det aldrig været vigtigere, fordi manglende overblik kan ende med at være skæbnesvangert for virksomheden.

En række af hjælpepakkerne dækker nemlig ikke alle omkostninger under nedlukning, og derfor står nogle virksomheder med en usikkerhed om, hvordan det reelt står til med virksomhedens økonomi. Andre virksomheder står med en bankkonto, der lige nu ser fornuftig ud, men som kan dække over, at pengene skal betales senere. Her kan et godt overblik over virksomhedens nøgletal hjælpe en videre.

Overblik er alt

Hos Azets, der tilbyder ekstern konsulentbistand inden for økonomi, løn og HR, har vi i øjeblikket travlt ved telefonerne for at rådgive virksomheder, der er usikre på deres økonomiske situation og likviditet, for indtil eksporterhvervene og hverdagen i mange brancher er tilbage på niveauet før corona, risikerer mange at lide likviditetsdøden senere, selvom det lige nu går meget godt.

Budskabet kan derfor ikke understreges nok: Har du ikke overblik over nøgletallene i din virksomhed, er det nu, du skal få det.

Navnlig virksomheder i restaurations- og underholdningsbranchen skal lige nu balancere deres økonomi på en knivsæg. Et eksempel på det er restaurant Rådhuskælderen i Roskilde.

Penge der ikke bør bruges

Restauranten er veletableret og har en god økonomi, men det betyder absolut ikke, at de ikke er mærkede af situationen. Blandt andet skal restauranten som supplement til lønkompensationspakkerne selv dække de resterende 10 pct. af deres 20 medarbejderes løn.

Og ifølge ejer Jeanette Dalsgaard er en af de største udfordringer for dem, at fristforlængelserne betyder, at man har penge på kontoen, som man bør lade blive stående, fordi de er til betaling af skatter.

De mange kompensations- og støtteordninger samt fristforlængelser har gjort økonomien mere uoverskuelig og kompleks at holde styr på, og hos Rådhuskælderen er de også nervøse for at miste overblikket over, hvor mange penge de egentlig har til rådighed, og hvordan likviditeten reelt er, hvis nedlukningerne fortsætter i flere uger eller måneder.

Så selvom det giver mere administrativt arbejde til ejeren at sætte sig ind i virksomhedens nøgletal, er ejeren bag Rådhuskælderen derfor også i fuld gang med at arbejde for at sikre overblikket over økonomien, fordi det i sidste ende har betydning for, om virksomheden har mulighed for at betale medarbejdernes løn, eller om virksomheden i det hele taget overlever coronakrisen.

Fem skridt til overblik

Og det bør du som ejerleder også være. Start her med de vigtigste tips til at få overblikket over virksomhedens nøgletal:

1. Få overblik over kommende moms- og A-skatindbetalinger – og sørg for at lægge pengene til side, så du ikke bruger af dem.

2. Lav prognoser løbende. For at holde budgettet opdateret, skal du foretage løbende justeringer. Afhængigt af branche bør du foretage en prognose for de vigtigste nøgletal hver tredje eller fjerde måned.

3. Hold styr på pengestrømmene. Lav løbende likviditetsprognoser, så du er sikker på, at din virksomheds midler kan dække f.eks. fremtidige lønninger, investeringer og uforudsete udgifter. Det er en god metode til at undgå ubehagelige overraskelser og pludselig stå uden kapital, når frister for skatter og moms udløber.

4. Digitaliser arbejdsgangene omkring bogføring. Langt de fleste virksomheder har regnskabsprogrammer, som de fakturerer i, men ofte er en del arbejdsgange før og efter ikke digitaliseret – for eksempel arbejdssedler og betalingskort til medarbejdernes udlæg. Her kan en digitalisering af arbejdsgangene med moderne it-systemer ikke kun effektivisere, men også give dig større overblik.

5. Se fremad og forbered dig på det værste. Hvad er din virksomhed afhængig af? Hold dig informeret om branchen, konkurrenterne og omverdenen, og sørg for, at du har en plan for, hvad du skal gøre i en krisesituation. Hvis du tager dig tid til at forstå dine nøgletal og arbejder aktivt med f.eks. prognoser og likviditetsbudgetter, opdager du også mange steder, hvor du kan optimere din virksomhed.