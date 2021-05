Klumme – Iværksætterens dagbog: Go to-market er som at være splitternøgen på tv

Fridda Flensted-Jensen sprang i coronaåret 2020 ud som tech-iværksætter. Hun er netop nu i gang med et europæisk vækstforløb for kvinder i tech. Vi følger hende de kommende måneder på vækstrejsen. I denne klumme deler hun sin fornemmelse for timing af virksomhedens lancering. Ildprøven. Springet til markedet

Det, der har overrasket mig mest ved at gå live, er de følelser, det involverer, når man skal ramme den hårfine balance mellem forskellige hensyn. Fire vigtige elementer skulle være klar på samme tid: vores tech-platform, vores kerneservice, vores brand og en vis portion indhold til SoMe.

Men at være klar er ikke det samme som at have sikkerhed for, at det virker. Hvad hvis vi har overset detaljer, der ødelægger den gode serviceoplevelse? De potentielle kunders tålmodighed er kort – vi har vænnet os til, at det skal fungere ved første klik.

Go to-market er som at være splitternøgen i “Go’ Aften Danmark”: Det her er, hvad jeg tror på og står på mål for. Sandhedens time. Ingen vej tilbage.

For tidligt eller for sent: Fiasko eller lige i plet

Der er masser af gode råd at hente – bare prøv at google launch af et nyt produkt. Der er nok at tage højde for: marketing, branding, historiefortælling, opbygning af kunderelationer og at være beredt på alt det, der kan gå galt!

Men ærligt talt, mange af de velmenende råd har fået mig til at føle, at jeg aldrig ville være klar til gå i luften. For hvornår har du en skudsikker marketingstrategi? Hvornår rammer du de rigtige kunder i stedet for at spilde værdifuld tid og dyrekøbte penge på de forkerte? Det er en “hønen-eller-ægget-situation” – du skal kende dine kunder for at nå dem, og du skal nå dem for at kende dem.

Erfarne folk har sagt til mig: Alt for mange startups bruger alt for meget tid på at perfektionere deres produkt, inden de går på markedet. Den sætning har jeg virkelig taget til mig. Men lige så enkelt som den lyder, lige så udfordrende har det været at leve op til sætningen.

Da vi kiggede på vores syv første post-its, blev vi enige om, at vi kunne bygge en anvendelig løsning op på tre uger. Så lagde vi en klar strategi: vores mvp (første version af produktet, red.) skulle have kunder så hurtigt som overhovedet muligt. Og kunderne skulle betale fra day one – kun på den måde kunne vi få den rigtige, værdifulde feedback: Er produktet pengene værd? Hvad skal få vores kunder til at blive ved med at komme tilbage? At skaffe betalende kunder fra første færd var også et valg om at holde fokus på det vigtigste og undgå alt for meget støj fra kunder, der alligevel ikke ville være vores målgruppe.

Det tager altid længere tid end forventet

Jeg tænkte: Fridda, du har jo ikke kun ét skud i bøssen. Nu launcher vi, og så udvikler vi videre derfra. Men intet tager kun tre uger at bygge op. Og alt griber om sig. Både fordi du lærer din egen service og dit produkt at kende, og fordi dine ambitioner hele tiden vokser.

“ Fridda, du har jo ikke kun ét skud i bøssen. Nu launcher vi, og så udvikler vi videre derfra

I starten var ambitionen: Få en kunde til at booke en træner ved at læse trænerens profil, sæt en kalender og en betalingsløsning op. Så træner de sammen gennem livestream. Allerede dér hopper kæden af, for der skal meget mere til for at sikre kundens oplevelse og resultater. Vi fik betalende kunder på ret hurtigt, og så kom det påtrængende behov for en utroligt detaljeret udvikling af service. Og det tager tid.

Vær klar nok

Min konklusion er, at det ikke handler om at være klar – men klar nok. Det har været den største udfordring til dato. Hvorfor? Jo, det indebærer en god portion arbejde med at afbalancere dine krav til dig selv: Dit ego, din perfektionisme og dine ambitioner, der hele tiden flytter sig. Når én bug er fikset eller én funktion implementeret, rettes blikket bare mod de ti næste udfordringer. Det er perfektionistens glæde og iværksætterens mareridt. At gå live, når man er klar nok, betyder, at der ikke er en eneste trevl, man kan gemme sig bag. Det kræver mod. Men – hvis man ikke har noget at skjule …