Klumme: Derfor misser startups med vækstpotentiale den store ventureinvestering

Mange startups har svært ved at opstille realistiske budgetter, finansielle modeller, bogføre og lave den lovpligtige finansielle administration. Serieiværksætter Thorbjørn Rønje fra Scaleup Finance giver her tre gode råd til, hvordan danske startups kan professionalisere deres finansielle setup, så iværksættervirksomheder bliver mere konkurrencedygtige

Vi elsker startups og iværksættere i Danmark, der ofte glorificeres i pressen, af politikere og i programmer som Løvens Hule. Ingen tvivl om, at iværksætteri er både hamrende spændende og kræver et innovativt mindset. Men den virkelighed, som man ikke ser, når Jesper Buch og resten af løverne er på skærmen, er langt mere krævende og lavpraktisk, end mange går og tror.

En iværksætters hverdag er ikke lutter kreative brainstorms, produktnørderi og fede marketingmøder. Som serieiværksætter og medejer af en venturevirksomheder ser jeg den samme udfordring med alle de cases, der kommer ind ad døren. Gode idéer og dygtige stiftere drukner i tung administration og nødvendige, men tunge finansielle opgaver.

Virkeligheden er desværre, at produkt- og forretningsudvikling ofte må tage bagsædet, mens administrative og finansielle forpligtelser tager uforbeholdent meget af stifternes hverdag så som budgettering, rapportering, moms, løn, bogføring og ikke mindst hele CFO aspektet, som bringer dig i mål med en evt. fundingrunde.

Man kommer naturligvis ikke udenom at tage arbejdshandskerne på og løse opgaver i øst og vest, når man skal banke en virksomhed op fra bunden. Men hvad hvis vores danske startups var udstyret med seriøse finansielle redskaber og kunne komme tættere på deres Silicon Valley-kollegaer, som får hjælp fra professionelle CFO-partnere og generelt arbejder mere med måltal? Ja, så kunne vi lette nogle af de tidskrævende “formaliteter” fra iværksætternes skuldre, professionaliserer dem og frigive en masse innovativ energi til glæde for dansk erhvervsliv.

“ Gode idéer og dygtige stiftere drukner i tung administration og nødvendige, men tunge finansielle opgaver Thorbjørn Rønje

Efter at have arbejdet med over 20 startups er det min erfaring, at de i næsten 100 pct. af tilfældene, særligt de første par år har enorme vanskeligheder med at opstille realistiske budgetter, finansielle modeller, bogføre og lave den lovpligtige finansielle administration. I øvrigt har de generelt svært ved at finde de afgørende mål, de pejler forretningen efter, hvilket er helt afgørende for at modtage en stor seed- eller serie A-investering.

Sjusk er kryptonit for investorer

Det er de færreste nystartede virksomheder, der har opgaver nok til at ansætte en CFO tidligt i rejsen – og endnu færre, der har midlerne til at hente en erfaren CFO ind i teamet. Dermed ender stifterne selv som ukvalificerede og tidspressede vikarer til opgaver som bogføring, lønkørsel og gennemgang af bilag. Populært sagt er det samtidig et fuldtidsjob at hente ny funding, og pludselig er der minimal tid til udvikling af forretningen.

Mange bruger talløse timer på at udvikle deres egne systemer og excelark – ofte med blandede resultater. Og sjuskede budgetter og venstrehåndsprognoser er ren kryptonit for investorer.

Vi skal løfte kvaliteten og niveauet for danske startups, hvor mange i dag hustler sig igennem de finansielle opgaver, hvilket vil være helt uhørt i udlandet. I USA er det normalt, at investorer kræver, at virksomhederne outsourcer alle ikkeessentielle opgaver til eksterne partnere. Slet ikke en dum tanke. I bund og grund handler det om vores konkurrenceevne.

Tre gode råd til stiftere og iværksættere til at professionalisere det finansielle setup og blive attraktiv overfor investorer:

1. Indsigt i dine nøgletal er afgørende for jer – og investorer

Investorer kræver helt klart indblik i nøgletal og måltal, og du er allerede bagud, hvis du ikke kan fremlægge nøgletallene krystalklart. En ting er, hvad det betyder for investorer, en anden ting er, hvad det betyder for dig selv og din virksomhed. Hvis du ikke ved, hvad det koster at få en kunde, er du jo på bar bund og ved ikke, om du faktisk har et produkt, der kan tjene penge.

2. Administration er en ikke-essentiel tidsrøver

Det er helt afgørende at have styr på det finansielle og administration. Men det er ikke afgørende, at det er stifterne selv, der står for udførelsen. Mange iværksættere er sindssygt dygtige til det, de laver, men de har ikke en tung finansiel baggrund eller i det hele taget lysten til at rode med budgettering, bogføring og andre CFO-orienterede opgaver. Og disse opgaver kan være drænende, men i sidste ende er de ekstremt vigtigt for, at du kan styre din virksomhed effektivt og rejse penge. Mit råd er at finde de rigtige eksterne løsninger eller supplementer inden for såvel marketing, salg, finans og andet. Det er en klar investering værd, der vil blive betalt tilbage mange gange.

3. Stiftere skal slippe tøjlerne og sende opgaver ud af huset

Hvis danske iværksættere skal lære at skalere deres virksomheder og opnå deres fulde potentiale, bliver de nødt til at lære at uddelegere og slippe ansvaret for visse områder af virksomheden. Jeg har set mange startups, der først blev rigtig succesfulde den dag, hvor de turde udlicitere og supplere visse ansvarsområder, så de kunne dedikere sig til at fokusere på hardcore skalering.