Klumme: Danske smv’er kan løfte sig på erfaringerne fra coronakrisen: “Sæt i gang. Ikke i næste måned. Ikke i næste uge. Men nu”

Coronakrisen har vist os alle, at vi er i stand til at handle hurtigt og effektivt, når det brænder på. Det er blot en af flere læringer, vi kan bruge til at gøre virksomheden endnu stærkere i fremtiden, krise eller ej

Smv’erne udgør i høj grad rygraden i dansk erhvervsliv. Over 99 pct. af virksomhederne i Danmark tilhører segmentet. Derfor var det også så vigtigt for dansk erhvervsliv, at Industriens Fond iværksatte projektet GenstartNU, da corona ramte Danmark sidste år. Projektet havde nemlig til formål at yde øjeblikkelig og virkningsfuld rådgivning til danske smv’er, der stod over for alverdens uventede udfordringer og problemstillinger.

Vi var flere konsulenter fra både Implement og Valcon, der med stolthed bidrog med vores faglighed til at gøre en forskel og skabe værdi. Det var en stærk oplevelse at mærke energien og ambitionen om at ville lykkes. Utroligt mange af disse virksomheder stod jo pludselig i en uventet situation, som de selv var uden skyld i. Og løsningsmulighederne på udfordringerne lå ofte uden for virksomhedsledernes primære kompetencer.

Hvad med næste krise?

Projektet er nu lukket ned efter at have hjulpet over knap 850 danske smv’er med coronarelaterede udfordringer.

Men hvad så med næste gang en pandemi eller en anden krise rammer landet?

Når tiderne er gode, har vi oftest næsen i sporet og tager os ikke tid til at løfte hovedet og se, om der er steder eller måder, hvorpå vi kunne styrke forretningen. Men der er ingen tvivl om, at du som virksomhedsleder gør klogt i at drage nytte af erfaringerne fra 2020.

“ (...) udfordringerne i virksomhederne var ofte også til stede, inden coronakrisen ramte

En krise, som den vi oplevede sidste år, kan give et hårdt, men nogle gange tiltrængt skub til at få sat gang i udviklingen, så virksomheden kan forblive levedygtig. For udfordringerne i virksomhederne var ofte også til stede, inden coronakrisen ramte, men behovet for at løse dem blev eskaleret af krisen. Derfor skulle vi måske gribe chancen for at være på forkant med udviklingen, så vi er klar til næste krise.

Hvor trykker skoen mest?

Det var især inden for områderne strategi, salg, produktion og forsyningskæde, at virksomhedslederne efterspurgte rådgivning via GenstartNU. Problemstillinger inden for kunder, salg og produkter/ydelser udgjorde i alt 51 pct. hos de henviste virksomheder.

Virksomhederne havde overordnet fokus på deres forretnings- eller salgsstrategi. Derudover var optimering af administrative processer og værdistrømsanalyser nogle af de andre emner, der stod højt på agendaen. Ikke overraskende var der også rigtigt mange virksomheder, der gerne ville have hjælp til procesoptimering af deres forsyningskæder.

Hvor giver det mening at sætte ind, før næste krise rammer?

Hvis ovenstående behov hos smv'erne også afspejler virkeligheden i din virksomhed, betyder det, at du med fordel kan styrke fokus på disse områder, inden næste krise rammer. Det handler ikke kun om kriseberedskab, men i langt højere grad om at få frigjort potentialet i virksomheden og sikre robustheden og dermed fremtiden.

FAKTA Lisbeth Krogslund Lisbeth har stået i spidsen for flere virksomhedstransformationer, lige fra strategiudvikling til planlægning og eksekvering. Hun har dyb erfaring med at udvikle og udføre succesfulde strategier og med at identificere strategisk potentiale, opbygge strategiske scenarier og formulere en strategi, der styrker virksomhedens markedsposition på en bæredygtig måde.

Corona var et hårdt wakeupcall for mange af os, men det positive kan være, at flere virksomhedsledere har fået øjnene op for, at der er masser af muligheder for at styrke eksempelvis salgskanalerne eller forsyningskæden, og at det kan gøres relativt hurtigt. Hvis 2020 kan siges at have gjort noget godt for dansk erhvervsliv, kan det netop være det, at mange erhvervsledere fik skærpet fokus i forhold til, hvad der skulle gøres noget ved i forretningen. Og pludselig blev tingene gjort med det samme i stedet for at blive sat på en liste over kommende initiativer, hvor de kunne stå og samle støv.

Så mit råd til dig er at finde jeres egen støvede liste frem og vælge det, som er vigtigt for jer lige nu. Og sæt i gang. Ikke i næste måned. Ikke i næste uge. Men nu. Og når du har fået sat det initiativ i gang, så fortsæt med det næste. På den måde sikrer du, at virksomheden er klar til næste krise, og ikke mindst, at du står med en stærkere forretning.