Anne Stampe Olesen, medstifter af Nordic Female Founders og ny investor i Løvens Hule, har et energiniveau ud over det sædvanlige, men kæmper med rollen som leder. I dag arbejder hun på at få alle med, når hun selv løber stærkt

“Jeg tror, hvis du beder mine venner og familie om at beskrive mig med et ord, vil ni ud af ti sige “energi”,” siger Anne Stampe Olesen, medstifter af Nordic Female Founders. Foto: Esther Kofoed Sørensen