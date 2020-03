Eksklusivt for kunder

Er der styr på it-sikkerheden? Kan virksomheden få hjælp af regeringens krisepakker, og hvordan laver man scenarier og budgetter til sin bestyrelse under coronakaos? Iværksættervirksomhed har samlet en taskforce med speciale i at hjælpe små og mellemstore virksomheder

Da coronakrisen for alvor brød ud i lys lue for et par uger siden oplevede matchmaking-platformen Flextribe en stribe af enslydende henvendelser omkring akutopgaver, der alle handlede om konsekvens...