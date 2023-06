Cathrine Østerberg, stifter af isbutikken Østerberg Ice Cream, kunne ikke vente. Hun stiftede sin virksomhed, inden hun var færdig med sit studie, og kombinationen endte næsten med at blive en for stor mundfuld. Iværksætteren har i dag sat tempoet ned, men har stadig en drøm om at åbne isbutikker i hele verden

Cathrine Østerberg har fundet den rette formel til at producere is, men formlen for at drive virksomhed og have sig selv med hele vejen var sværere at knække. Foto: Brage Borup Foto: Brage Borup