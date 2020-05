Ølfirma med atypisk medarbejderstab: “Det handler om at kigge på det enkelte menneske og finde ud af, hvad de kan og så skabe nogle rammer ud fra det potentiale, det menneske har”

For mange af medarbejderne i mikrobryggeriet People Like Us er arbejdspladsen et helle i en kaotisk hverdag med diagnoser og pres fra omverdenen. Så hvordan leder man dem, når en coronakrise rammer? Giv den ansatte mulighed for at tage kontrol over sin hverdag, lyder rådet

Louise Dybkjær var netop kommet godt i gang med sit jobafklaringsforløb efter mange års kamp for at blive en del af arbejdsfællesskabet, da coronakrisen ramte. Hun har ADHD og er autist, har kæmpet...