Med en kassekredit på 10.000 kr. og en fortid som skolelærer pustede Camilla Adelsted nyt liv i Gershøj kro: Nu har hun solgt den

Med en baggrund som skolelærer og en kassekredit på 100.000 kr. fik Camilla Adelsted pustet nyt liv i den lukkede Gershøj Kro & Strandhotel. Nu har hun solgt forretningen

For fire år siden hang der et skilt uden for Gershøj Kro & Strandhotel. Kroen var lukket, stod der.Lukningen var kulminationen på en længere periode med sværere og sværere kår for krodrift. I de se...