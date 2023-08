Eva Veileborg Hald forlod i 2017 the corporate life og sagde farvel til topstillinger i store, danske koncerner til fordel for et liv som selvstændig erhvervsdrivende. Nu gør hun regnestykket op

Eva Veileborg Hald var i mange år ansat i lederstillinger hos bl.a. Novozymes, Danske Bank og Chr. Hansen. “Jeg havde en god løn og optioner, men jeg savnede nok at være den, der traf alle beslutningerne.” Foto: Andreas Vinther