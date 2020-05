“Man behøver ikke at forvandle sig til en hård negl, fordi man skal lave en opsigelse. Man kan godt være tydelig på den ene side og samtidig vise omsorg på den anden side”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Gør det klart, at du ikke bare meler din egen kage, vær klar i spyttet og vis din menneskelige side. Sådan lyder nogle af rådene til dig, der står over for en eller flere fyringer

Mange virksomhedsledere har disse uger en ubekvem opgave på to-do-listen: fyringer. Og selvom det ikke er let, så er der redskaber, du kan bruge til at gøre processen så god som mulig. “Mange tror,...