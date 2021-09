Fem skarpe til smv-lederen: Man skal som leder acceptere, at man kommer længst med at ansætte folk, der måske skal have højere løn end en selv

Som stifter og adm. direktør har det været en udfordring for Christian Bowall fra Frankly Juice at give slip og lade andre tage over. Men det gavner bundlinjen, når medarbejdere får ansvar og involveres i firmaets maskinrum, mener han

