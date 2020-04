Fem gode råd til at skabe sigtbarhed for din virksomhed i coronakaos

Eksklusivt for kunder

Find digitale muligheder i din forretning og sørg for at udvikle flere forretningsområder, så du står stærkere i en langvarig coronakrise. Sådan lyder nogle af rådene til, hvordan virksomheder kan få det mellemlange lys på efter den første kaostid under corona

Hold hjulene i gang. Flyt salg fra butik til online eller fra erhvervskunder til privatkunder. Og lav så en plan ud fra flere scenarier. Sådan lyder rådene fra landets erhvervshuse til virksomheder...