René Engskov eksekverede 14 fyringsrunder på knap fire år, da han satte sig i direktørstolen for Sahva. Medarbejderne frygtede ham og kaldte ham Voldemort, men han var villig til at gøre alt for at redde virksomheden, der var i frit fald. Det lykkedes – dog kunne han aldrig gøre det igen

“Hvis det er mig, der står i spidsen, er det mig, der har ansvaret for, at vi overlever. Det ansvar kan eller vil jeg ikke tørre af på andre,” siger René Engskov, adm. direktør og ejer af Sahva. Foto: Brage Borup