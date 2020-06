Direktør for familiefirma nægter sortsyn: “Du kan også være bagud i en fodboldkamp og stadig vinde”

Omsætningen er faldet med over en tredjedel, men optimismen er intakt hos direktør i familiefirmaet JRV Daniel Rasmussen. Han løber stadig efter sorte tal i 2020 og vækst i 2021

“Kunsten er at have noget at løbe efter. Ellers går vi bare i stå.”Det er filosofien hos Daniel Rasmussen, adm. direktør og tredje generation i smede- og ventilationsvirksomheden JRV, da Børsen to ...