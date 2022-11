For Morten P. Ortwed har psykiske diagnoser budt på udfordringer og sammenstød, men de har også været afgørende for den forretning, som han har været med til at bygge op

Morten P. Ortwed har taget hurtige beslutninger, været mentalt fraværende og til tider en dårlig leder – alligevel ser han sine psykiske diagnoser som en superkraft. Foto: Julie Meldhede Kristensen