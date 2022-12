Brødrene Martin og Christian LeBlanc mistede deres mor, da de var hhv. 11 og 14 år. De voksede op under Kartoffelkuren, hvor deres far havde to job for at tjene penge nok. Men modgangen har været medvirkende til, at de begge er succesfulde iværksættere i dag

“Det var økonomisk virkelig stramt,” siger Christian LeBlanc Thilsted (t.v.) om opvæksten med sin bror Martin LeBlanc Eigtved (t.h.). Brødreparret er i år blevet gazelle med hver sin virksomhed. Foto: Simon Fals