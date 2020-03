Et erfarent team af forskere fra den danske robotklynge har givet sig selv fire uger til at udvikle en robot, der kan teste for coronavirus. Et konsortium af nordiske investorer bakker op: “Hvis vi gør det rigtigt, kan vi både gør en forskel på den korte bane og skabe en global virksomhed med Danmark som springbræt”

Over hele landet forsøger virksomheder, forskere og investorer at finde løsninger og positive bidrag til at bekæmpe corona-epidemien. En af dem er Esben Østergaard, der bl.a. er stifter af Universa...