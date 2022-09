Burgerkæden Sliders gik konkurs i november sidste år, men kort tid efter geninvesterede far og søn i projektet. Siden har nye kriser truet: “Råvarer er tæt på ubetalelige, og det er en bekostelig affære bare det at have lysene tændt,” siger stifter

“Jeg ser ikke mit ego have taget et slag på baggrund af at være gået konkurs. Men jeg var rigtig ked af det. At gå konkurs er ikke noget, jeg ønsker for nogen,” siger Christian Boysen, der sammen med sin far ejer burgerkæden Sliders. Foto: Sara Gangsted