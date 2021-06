2020 bød kun på få ugers ferie for smv-lederne: I år står sommeren i afkoblingens tegn – men ikke alle kan slippe arbejdet helt

Smv-ledere vil forsøge at komme ned i gear og få holdt sommerferie ovenpå et turbulent coronaår, men flere prioriterer også at få noget fra hånden

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder