Corona stjal Flyhjælps marked – nu holder en gammel idé fra skuffen liv i virksomheden

Flyhjælp droppede markedsføringen, lejede kontorplads ud, fyrede 45 ud af 67 ansatte og solgte borde stole, computere og skærme for at overleve coronakrisen. Salget er stadig nede med 75 pct., men direktøren har ingen planer om at give op

Pro selvstændig Eksklusivt for kunder