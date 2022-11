Morten Underbjerg stiftede Le Pirol, fordi han ønskede at give modebranchen et skub i en bæredygtig retning. Men den store passion han havde for virksomheden endte med at have alvorlige konsekvenser for hans helbred

Morten Underbjerg lukker nu sit hjertebarn Le Pirol for at passe bedre på sig selv fremadrettet. Foto: Maria Fonfara