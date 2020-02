Kommentar: Sådan øger vi andelen af kvindelige iværksættere

Barsel er den største bremseklods for kvinders karriere generelt set.

Anne Sophie Sehested Münster fordi hun sætter barsel på agendaen.

Le Gammeltoft fordi hun inspirerer til at gå nye veje og udfordre markedet.

Louise Ferslev fordi hun er foregangskvinde i techbranchen.

Mette Lykke fordi hun forvandler vision til big business.

Pernille Sandberg Bech fordi hendes mission er, at vi skal spille hinanden gode.

Kvinder er mindre risikovillige end mænd. Det ses sort på hvidt, når de vælger investeringsprofil. Imidlertid kræver det en god portion risikovillighed at blive iværksætter.Det er et simpelt regnestykke at gennemskue, at vi som samfund går glip af et stort potentiale, hvis ikke vi formår at få flere kvindelige iværksættere i gang med at satse på deres ideer og skabe ny vækst.Baseret på input fra kvindelige iværksættere i mit netværk samt mine egne erfaringer kommer her tre konkrete fokuspunkter, der vil øge andelen af kvindelige iværksættere i Danmark:1. Fleksible barselsordninger2. Virksomhedsordninger3. RollemodellerBarsel er den største bremseklods for kvinders karriere generelt set. Derfor er der behov for at gentænke barselsordningen, som vi kender den i dag. Kvinder har reelt kun tre muligheder: Undgå børn, luk forretningen under din barsel, eller arbejd under din barsel uden mulighed for lønrefusion.I dag er den primære mulighed for kvindelige iværksættere, at de selv tegner en forsikring, så de kan udbetale løn til dem selv og deres eventuelle ansatte under barsel. Der er blot den udfordring, at de ikke må arbejde under deres barsel. Ingen mindre virksomheder kan klare sig uden frontfigur, uden at lide tab. Det er en af de primære bekymringer blandt kvindelige iværksættere i mit netværk og en årsag til, at kvinder vælger livet som selvstændig fra.En ny model kunne gøre det muligt at arbejde fx 5, 10 eller 20 timer om ugen, så de fortsat kunne have fingeren på pulsen i deres egen virksomhed og samtidig balancere den nye titel som mor.Etableringen af virksomhedsordninger, hvor medarbejderen får tid til at arbejde med egne projekter kan være med til at inspirere kvinder til at gøre noget ved deres ideer uden at sætte alt på et bræt. Der er allerede virksomheder, der eksperimenterer med forskellige modeller, hvor de giver medarbejderne mulighed for at ideudvikle på egne projekter i arbejdstiden. Denne model ville være oplagt at skalere og videreudvikle.Perception is reality. Vi bliver det, vi ser. Derfor er der behov for at skabe nye og nuancerede fortællinger om at være kvindelig iværksætter. Løvens Hule er eksempelvis med til at fastholde en opfattelse af, at det med iværksættere mest er noget for mænd, og "to kvinder kan jo ikke samarbejde". Al respekt for mændene i programmet, men hvorfor hulen er der kun en kvindelig løvinde med som investor?Der er mange gode rollemodeller, og her er nogle af mine:Vi har brug for at øge andelen af kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Men man kan ikke punktbehandle. Det handler om at skabe initiativer på tværs og derved høste synergieffekterne. Det vil gøre en mærkbar forskel.Jeg har valgt at udleve min iværksætterdrøm, fordi risikoen for at fejle aldrig må overstige lysten til at udleve sine drømme og indfri sine ambitioner.Skal vi ikke gøre 2020'erne til årtiet, hvor vi knækker kurven og ser en stigende andel af kvindelige iværksættere?