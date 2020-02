Kommentar: Gør det nemt for mindre virksomheder at vælge den grønne vej

Mange SMV'er investerer desværre mindre i at udvikle forretningen end de større virksomheder.

I Danmark er der over 300.000 små og mellemstore virksomheder, og de rummer alt fra den selvstændige konsulent til virksomheden med 100 medarbejdere, der producerer komponenter til vindmølleindustrien globalt.Der er et kæmpe potentiale i at udnytte de små og mellemstore virksomheders innovation og omstillingsevne.Den erfaring og de kompetencer, der er opbygget i virksomhederne, skal i brug, så de omstiller deres egne processer og leverer grønne produkter til både private og virksomheder.Det skal være nemt at tage de grønne valgDer er en stigende efterspørgsel efter grønne løsninger, så ledelserne i de mange små og mellemstore virksomheder bør kigge den vej, når nye investeringer skal foretages.Men mange SMV'er investerer desværre mindre i at udvikle forretningen end de større virksomheder. Manglende tid og viden bliver ofte angivet som forklaringen.Hvis vi skal have SMV'erne til at bidrage til den grønne omstilling, skal vi gøre det nemt og enkelt at foretage de grønne valg. Det kan ske ved at rydde op i de regler og afgifter, som spænder ben. Afgiften på overskudsvarme er et godt eksempel.Vi skal også løfte virksomhedsledelsernes viden om, hvordan man i den enkelte virksomhed tager hul på den grønne omstilling.Her kan og skal det offentlige erhvervsfremmesystem spille en afgørende rolle ved at byde ind med hjælp og sparring til at finde de rigtige løsninger for den enkelte virksomhed.Man skal finde de løsninger, som gør virksomheden grønnere, mere konkurrencedygtig og klar til fremtiden.