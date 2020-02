Brug de nye regler for samhandel til at opdatere dine standardkontrakter

FAKTA

Hvad er Incoterms®?



Incoterms® er et katalog over standardklausuler til brug i nationale og internationale handelskøb. Standardklausulerne regulerer en række forhold mellem sælger og køber, herunder hvem af parterne, der skal afholde omkostninger, sørge for transport og bære risikoen for hændelige begivenheder i forbindelse med leveringen. Kort sagt regulerer klausulerne altså sælgers og købers rettigheder og pligter i forhold levering af salgsgenstanden.



Incoterms® er dog ikke sig selv en handelskontrakt og kan ikke erstatte en handelskontrakt, men skal i stedet ses som et supplement hertil. Klausulerne er aftalebaserede og skal derfor aftales for at gælde.