På få uger tog Sten Grønved flere livsomvæltende beslutninger. Han besluttede sig for at sælge sit apotek og sit hus og flyttede til London. I dag forsøger han at skabe et international afsæt for den virksomhed, som han de seneste 20 år har kaldt sit hobbyprojekt

Sten Grønved, stifter af Faaborg Pharma, har skabt en creme til psoriasispatienter, som han indenfor tre år forventer at have udbredt til hele Europa. Foto: Maria Fonfara