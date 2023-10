Nordea tjener 10 mia. kr. på tre måneder

Nordea tjente i tredje kvartal 10 mia. kr., hvilket var en fremgang på godt en tredjedel i forhold til tredje kvartal sidste år

Nordea leverede en fremgang i bundlinjen på 34 pct. til 1,35 mia. euro, eller 10 mia. kr., i tredje kvartal.

Det var en spids bedre end de knap 1,3 mia. euro som analytikerne på forhånd havde forventet, ifølge estimater indsamlet af finanstjenesten Bloomberg.

Bankens samlede indtægter steg med 19 pct. til 2,95 mia. euro, hvilket var lidt lavere end forventningerne om en stigning til 2,97 mia. euro.

For årets første ni måneder har Nordea leveret en forrentning af egenkapitalen på 17,8 pct., men banken fastholder forventningerne om et årsresultat “komfortabelt over 15 pct.” for hele 2023.

“Også tredje kvartal blev præget af en usikker makroøkonomiske og geopolitisk situation. Til trods for udfordringerne præsterede Nordea godt og leverede en god indtjeningsfremgang med stabile forretningsvolumener,” lyder det i en kommentar fra bankens adm. direktør, Frank Vang-Jensen.

Afdæmpet vækst i fremtiden

“De nordiske lande har indtil nu klaret udfordringerne godt, men nu ser vi en periode med en mere afdæmpet økonomisk aktivitet. Vi må derfor alle forberede os på renter, der normaliserer sig over de niveauer vi har set i løbet af de seneste ti år, og som konsekvens må aktivpriser og investeringsmuligheder tilpasse sig til en ny virkelighed,” lyder det fra Frank Vang-Jensen, der fortsætter:

“Dette vil teste modstandskraften for både husholdninger og virksomheder. Selv om beskæftigelsen har klaret sig godt, bliver vækstmulighederne formentlig lavere de næste 12-18 måneder. Vi er nødt til at lave med en forlænget usikkerhed, men jeg har tiltro til, at de nordiske økonomier står godt rustet til at klare de kommende udfordringer.”

I tredje kvartal steg Nordeas samlede nettorenteindtægter med 36 pct. til godt 1,9 mia. euro, hvilket var en spids bedre end de 1,87 mia. euro som analytikerne på forhånd havde regnet sig frem til. Nettogebyrindtægterne faldt med 4 pct. til 742 mio. euro, mens værdijusteringer faldt med 5 pct. til 225 mio. euro.

Omvendt steg bankens omkostninger med 5 pct. til 1,17 mia. euro, hvilket var en lidt mindre stigning end forventet af analytikerne, og svarede til at Nordea havde omkostninger på 42,4 pct. af indtægterne i tredje kvartal i år, mod 48,3 pct. i tredje kvartal sidste år.

Meget lave tab på udlån

Bankens nedskrivninger på udlån landede på blot 33 mio. euro, mod forventede 90 mio. euro.

Nordeas top- og bundlinje i tredje kvartal var stort set uændret i forhold til andet kvartal i år.

“Boligudlånet er fortsat på et godt niveau, givet de svage boligmarkeder, og volumenerne var stabile sammenlignet med samme kvartal sidse år. Trods de svagere konjunkturer i Norden fortsætter efterspørgslen på erhvervslån med at stige, og udlånet steg med 2 pct. på årsbasis. Vi øgede vores markedsandel på erhvervslån, først og fremmest i Norge og Sverige,” lyder det fra Frank Vang-Jensen.

Nordeas samlede udlån, fraregnet de såkaldte repolån, faldt dog på årsbasis med 1 pct. til 343,3 mia. euro, mens indlånet faldt med 6 pct. til 202,4 mia. euro.

