Nationalbankchef: Silicon Valley Bank-krak kunne ikke ske i Danmark

Nedsmeltningen i flere amerikanske banker i den forløbne uge ville aldrig have kunnet ske i Danmark.

“Med de stresstests danske banker skal lave, likviditetskrav og mange andre ting, ville mit bedste bud være, at temmelig mange ting i den forretningsmodel ikke ville kunne lade sig gøre her,” siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen i et interview, efter at han for første gang har været vært for et pressemøde i Danmarks centralbank onsdag.

Fredag aften dansk tid meddelte de amerikanske myndigheder, at den amerikanske Silicon Valley Bank overtages af den amerikanske indskydergarantifond, FDIC. Silicon Valley Bank er med et indlån på 1200 mia. kr. ca. på størrelse med Danske Bank, og det er dermed det største bankkollaps i USA siden finanskrisen.

Beskeden kom, efter at Silicon Valley Bank i ugen op til uden held havde forsøgt at rejse kapital.

Krisen i de amerikanske banker udløste tocifrede kursfald i børskurserne i mange banker i både USA og Europa fredag og igen mandag, inden kurserne rettede sig tirsdag. Imidlertid er kurserne igen hastigt på vej nedad i europæiske bankaktier onsdag, efter at formanden for hovedaktionæren i kriseramte Credit Suisse, Saudi National Banks bestyrelsesformand Ammar Al Khudairy, har afvist at investere mere i den schweiziske storbank.

Nye problemer

Aktierne i Credit Suisse falder 27 pct. og handler i det laveste niveau nogensinde kl. 14.15, mens resten af den europæiske banksektor også får tæsk. Aktierne i Danske Bank, Nordea og Jyske Bank er alle nede med 6 pct. eller mere onsdag.

Nyheden om Credit Suisse tikkede ind efter Nationalbankens pressemøde, men Christian Kettel Thomsen understregede tidligere onsdag, at banken ikke forventer, at krisen i USA “spiller direkte ind” på udviklingen i Danmark.

“I fredags gik den regionale Silicon Valley Bank konkurs, og det har givet nogle gevaldige udsving på de finansielle markeder de seneste dage. Det er selvfølgelig en udvikling, vi følger tæt,” sagde nationalbankdirektøren i sin allerførste bemærkning til pressen som chef for nationalbanken, inden han straks udlagde, hvad konkursen og uroen på finansielle markeder kan betyde for dansk økonomi:

“I Nationalbanken vurderer vi ikke, at konkursen i Silicon Valley Bank – og de forhold, som ledte frem til konkursen – at det udfordrer den finansielle stabilitet i Danmark. Konkursen ændrer heller ikke konklusionen på de overordnede økonomiske udsigter,” sagde han.

Ville ikke være “tilladt”

De højere renter, som centralbanker har indført for at få styr på den højeste inflation i flere årtier, øger danske husholdninger og virksomheders rentebetalinger med 43 mia. kr. i 2023, ifølge Nationalbankens prognose, der blev udsendt onsdag. Det styrker alt andet lige de danske banker, og generelt ser man ingen svaghedstegn i de danske banker på grund af situationen i USA.

“ Temmelig mange ting i den forretningsmodel ikke ville kunne lade sig gøre her Christian Kettel Thomsen, nationalbankdirektør

“Bankerne herhjemme er, ovenpå de stramninger af kapitalkrav og den generelle regulering som er sket de sidste ti år, relativt solide. Så vi ser ikke for os, at der ligger noget og ulmer, som kan skabe en egentlig krise herhjemme,” sagde Kettel Thomsen, der overtog topposten i Nationalbanken 1. februar fra Lars Rohde.

De amerikanske banker, der over weekenden blev overtaget af myndighederne, ville aldrig have fået lov til at operere som banker i Danmark, mener centralbankchefen, der blandt andet peger på, at indlånene i banker som Silicon Valley Bank var meget store og meget rentefølsomme og koncentrerede omkring bestemte sektorer.

De amerikanske banker, der over weekenden blev overtaget af myndighederne, ville aldrig have fået lov til at operere som banker i Danmark, mener centralbankchefen, der blandt andet peger på, at indlånene i banker som Silicon Valley Bank var meget store og meget rentefølsomme og koncentrerede omkring bestemte sektorer.

Christian Kettel Thomsen og Nationalbanken ser aktuelt ikke risici, der ulmer i den danske banksektor, men allerede i næste uge, når Det Systemiske Risikoråd mødes med nationalbankdirektøren for bordenden, bliver situationen vurderet på ny.

Blandt andet skal man se på, om der er behov for, at bankerne sætter mere kapital til side til den såkaldte kontracykliske krisebuffer, selvom man ikke ser noget “kæmpe behov” aktuelt, siger den nye nationalbankdirektør. Bufferen er oppe på 2,5 pct. af bankernes såkaldte risikovægtede aktiver.

Børsen forsøger at få en kommentar fra Nationalbanken på markedsuroen oven på meldingen fra Credit Suisses hovedaktionær og det store kursfald i europæiske bankaktier.