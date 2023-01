Pro Finans Forsvar af valutakurs giver schweizisk nationalbank historisk underskud

Selv om den schweiziske nationalbank har været betydeligt mindre helhjertet i sit forsøg på at sikre en stabil schweizerfranc end Danmarks Nationalbank, betyder det schweiziske valutaforsvar nu, at landets nationalbank får et gigantisk underskud. Men kan det skabe bekymring i forhold til Danmarks fastkurspolitik?

Den schweiziske nationalbank, SNB, har siden 2010 opbygget en enorm valutareserve i forsøget på at forhindre landets valuta i at blive for stærk. Arkivfoto: Stefan Wermuth/Bloomberg