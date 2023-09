Ombudsmand hiver Jyske Bank i retten for negative renter

Forbrugerombudsmanden trækker Jyske Bank i retten for at have opkrævet negative renter af bankens kunder.

Det skriver Finans, ligesom Forbrugerombudsmanden bekræfter oplysningerne i en pressemeddelelse, som blev udsendt torsdag morgen.

Det er forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, som er klar med en stævning af banken.

“Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at få afklaret, om banken havde den fornødne aftaleretlige hjemmel til at indføre og opkræve negative renter på opsparingskonti uden kundernes aktive accept,” skriver Forbrugerombudsmanden.

Retssagen har været et stykke undervejs, og handler om, hvorvidt Jyske Bank uretmæssigt har opkrævet negative renter af deres private kunder i perioden 2019-2022.

Stævningen omhandler rentevilkårene for en række basale betalingskonti som for eksempel børneopsparingskonti, hvor der ifølge forbrugerombudsmandens vurdering ikke har været hjemmel til at indføre og opkræve negative renter.

”Når kunder indgår en aftale med deres bank, så kan banken ikke ændre væsentlige forhold i aftalen, uden kundernes accept. Spørgsmålet er, om bankerne havde tilstrækkelig hjemmel i sine aftaler med privatkunder til at indføre negative renter på opsparingskonti, uden at kunderne aktivt havde accepteret det først," uddyber Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Allerede sidste år sendte Ombudsmanden et brev til Jyske Bank om, at banken skulle forberede sig på at forklare sin opkrævning af negative renter i retten.

Jyske Bank har endnu ikke ønsket at kommentere sagen, men skriver i en kort pressemeddelelse på bankens hjemmeside, at man er “uenig” med Ombudsmandens vurdering, og at man nu vil “læse stævningen grundigt igennem”. Herefter vil banken komme med en uddybende kommentar.

Jyske Bank var den første danske bank til at indføre negative renter i august 2019, og efterfølgende fulgte stort set alle banker trop. Taber Jyske Bank sagen, er det muligt, at banken skal betale de opkrævne renter tilbage til kunderne.

Opdateres.