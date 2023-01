Pro Finans Finansansatte hælder til helt kort overenskomst

Formanden for de over 55.000 medlemmer af Finansforbundet hælder til at lave en kort overenskomst, der måske kun dækker 2023, i stedet for den sædvanlige treårige aftale

Kent Petersen, formand for Finansforbundet, åbner for, at den kommende aftale med Finanssektorens Arbejdsgiverforening kan blive kortere end den normale treårige overenskomst på grund af den usikre økonomi og høje inflation. Arkivfoto: Nina Pilgaard