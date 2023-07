Analyser Analyse: Derfor vil Danske Bank betale for at slippe ud af fejlslagent bankeventyr

Efter 24 år dropper Danske Bank nu at blive en bank for norske privatkunder. Arkivfoto: Andrew Kelley/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

David Bentow 19. jul. 2023 KL. 08.43

Danske Bank kommer reelt til at betale i hvert fald 0,7 mia. kr. for at slippe ud af et norsk bankmarked for privatkunder, som banken aldrig for alvor fik knækket