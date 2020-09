For anden dag i træk er der konstateret over 300 nye smittetilfælde. Antallet af indlagte stiger.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er over det seneste døgn registreret yderligere 333 positive test for coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Det er anden dag i træk, at antallet af daglige smittetilf...