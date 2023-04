Politik Vrede vognmænd protesterer mod afgift: “Det her det er kun en skat og ikke en skid andet”

Knap hundrede lastbiler tog turen til Hovedstaden for at demonstrere mod en afgift, der gør det dyrere at køre fossildrevne lastbiler

Vognmændene var kørt hele vejen fra Jylland for at demonstrere foran Christiansborg. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix