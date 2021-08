Det har med enkelte undtagelser ikke været muligt at rejse fra EU til USA siden begyndelsen af sidste år.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrer den amerikanske regering til at løfte USA's forbud mod rejsende fra Europa.I stedet vil hun have, at landet skal indføre lignende regler, s...