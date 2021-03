En bedre model for de samlede virkninger på økonomien er ifølge miljøvismand forklaringen på, at klimamål næppe bliver så dyrt som ventet

Det Miljøøkonomiske Råd kan tirsdag præsentere en ny beregning af de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå 70-procentsmålet. Og det er et tal, der ligger væsentligt under skøn, der tidl...